Legambiente Molise, l’Associazione Il Nostro Quartiere San Giovanni, L’Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni del Molise, il Comune di Campobasso insieme per il primo Festival della Sostenibilità a Campobasso.

Si terrà nella giornata di martedì 14 maggio, presso l’Istituto Comprensivo Jovine di Campobasso l’evento di apertura del Festival “Da Te Solo a tutto il Mondo. Lezioni aperte nello spazio pubblico del Parco di San Giovanni”, finanziato dalla Regione Molise nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Finanziamenti per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale”.

L’obiettivo del Festival, articolato in tre serate tematiche che si svolgeranno nel mese di luglio nel Parco “Eduardo de Filippo” di Via Lombardia a Campobasso, è quello di promuovere e valorizzare la cultura della sostenibilità, prediligendo gli aspetti sociali ed ambientali, con l’intento di avvicinare fasce sempre più ampie di popolazione a questo tema, e di stimolare i decisori privati e pubblici affinché assumano iniziative concrete e rilevanti per migliorare le condizioni economiche, sociali e ambientali della comunità.

L’evento “…aspettando Da Te Solo a tutto il Mondo” è organizzato in sinergia con il Comune di Campobasso nell’ambito dell’iniziativa “Diritti e legalità”, promossa dall’Amministrazione Comunale di Campobasso e tutto l’Ambito Territoriale Sociale (ATS) di cui è capofila, con il supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale e rivolta ai ragazzi delle Scuole secondarie di primo grado e di secondo grado dell’ATS.

A partire dalle ore 10, Stefano Ciafani, Presidente Nazionale di Legambiente, insieme ai promotori del Festival, incontrerà i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Jovine di Campobasso per affrontare il tema della tutela ambientale in relazione all’educazione alla legalità.

Successivamente, i ragazzi della scuola Jovine saranno impegnati in un tour del quartiere, per visitare i Murales realizzati nell’ambito del Festival Draw the Line, con la guida dell’Associazione Malatesta, e per conoscere la storia del Parco “Eduardo de Filippo”.