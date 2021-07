di Tonino Atella

Lavori di svuotamento e pulizia da alghe e quant’altro nel laghetto di Venafro, il tipico specchio d’acqua nel cuore del rione Ciaraffella. In tale laghetto si specchia la caratteristica Palazzina Liberty della città e dalle stesse acque sorgive nasce poi il fiume San Bartolomeo che bagna gli storici orti di Venafro ed attraversa la pianura dell’estremo Molise dell’ovest prima di andare ad affluire a sud nel fiume Volturno. L’intervento di svuotamento/pulizia del laghetto, che verrà di nuovo riempito d’acqua sorgiva a pulizia ultimata, avviene di solito all’immediata vigilia della Festa della Madonna del Carmine che anche quest’anno si terrà i prossimi 15 e 16 luglio a partire dal rione Ciaraffella e sino alla Cattedrale, stante l’inagibilità della Chiesa del Carmine.

Tornando all’intervento in corso nel laghetto si ricordano gli analoghi lavori di pulizia dei decenni addietro quando i fanciulli del tempo assistevano con assoluta attenzione a rimozione e pulizia di alghe, pietre, rifiuti ect. dallo specchio d’acqua in questione ed al suo svuotamento erano pronti a calarvisi all’interno per raccogliere in contenitori metallici di fortuna i piccoli pesci che vivevano all’interno, in dialetto venafrano “l’spnnarol”, che sarebbero poi diventate il gioco dell’estate di allora. Passatempi semplici, come assolutamente alla portata erano i giochi dei tempi andati che tanto divertivano e consentivano ampia socializzazione.