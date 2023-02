Si torna a parlare a Venafro della rinomatissima (un tempo …) Marcia Ecologica, da tenersi ad inizio della prossima primavera 2023. Se ne sta dicendo negli ambienti della Pro Loco. Taluni del direttivo dell’associazione vorrebbero in effetti riproporla, rispolverandola dall’oblio in cui l’evento socio/sportivo/ambientalista è purtroppo precipitato, dimenticato da tutti. Tale Marcia Ecologica venne ideata nel 1981 dal ragioniere di origini venete, oggi scomparso, Tony Fiorese che la propose ed organizzò d’intesa con tanti venafrani, tra cui il geom. Antonio Bianchi, e grazie al sostegno economico dell’allora Siop presso cui lavorava, l’azienda veneta di manufatti arrivata negli anni ’60 a Venafro e stabilitasi continuativamente nel Venafrano per la realizzazione di manufatti e canalette in cemento per l’irrigazione a scorrimento delle piane di Venafro in Molise e Piedimonte Matese in Campania.

E tale Marcia fu per decenni un successo di partecipazione. A migliaia da Venafro e dintorni e di ogni età e d’ambo i sessi vi partecipavano per camminare, correre, divertirsi assieme a tant’altri, gustare la salubrità del territorio venafrano ed ammirare scorci comunali e panorami ambientali assolutamente unici. All’arrivo, dopo i tanti km. della manifestazione tra abitati comunali, pianura e collina, non interessava affatto il posizionamento finale non essendo la prova affatto competitiva, bensì era preminente il piacere di dire “C’ero anch’io !”, l’unica e vera soddisfazione. Adesso, come scritto, si sta ripensando di riproporre il tutto, tornando a far correre, passeggiare o marciare nella piana di Venafro e lungo gli ultimi pendii montani dell’estremo Molise occidentale tantissima gente 21 anni dopo l’ultima edizione. E se ci si riuscirà, di sicuro sarà nuovamente una gran festa popolare !