Un gemellaggio socio/sportivo in piedi da decenni e che il tempo non affievolisce ma rinsalda sempre più. È quello tra gli Ultras Venafro e Cassino che continua positivamente ad esistere ed a coinvolgere tanti giovani appassionati di calcio venafrani e cassinesi, cui piace periodicamente ritrovarsi indossando tassativamente la casacca sociale per brindare alle fortune sportive di entrambi i club, intonare cori, sventolare bandiere e striscioni, cantare, ascoltare musica e divertirsi. Ed è un piacere scriverne, trattandosi di positivo calore umano e sportivo. L’ennesima serata all’insegna della comune passione calcistica giovani cassinesi e venafrani l’hanno appena vissuta tra slogan, cori, sventolii, fumogeni e brindisi di “bionde”. Si sono divertiti sino ad ora tarda, rinsaldando magnificamente il loro bellissimo gemellaggio sportivo. Ed allora CHAPEAU giovani venafrani e cassinesi ed ovviamente FORZA VENAFRO e FORZA CASSINO !

T.A.