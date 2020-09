Continua incessante l’attività della Polizia di Stato volta al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

In tale ottica, nel pomeriggio di ieri 10 settembre, gli Agenti della Polizia di Stato della Questura di Campobasso hanno tratto in arresto un cinquantaduenne del Capoluogo resosi responsabile del reato di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli uomini della Sezione Narcotici della Squadra Mobile avevano da tempo avviato una meticolosa attività di indagine nel corso della quale era stata particolarmente attenzionata la zona cittadina di c.da Mascione, anche a seguito di alcune segnalazioni ricevute che avevano dato modo di pensare che l’uomo avesse intrapreso presso la propria abitazione un’intensa attività di spaccio.

Fermato dagli Agenti a bordo della propria autovettura, di ritorno da Foggia, ove probabilmente si era recato per rifornirsi di stupefacente, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 31 grammi di cocaina, oltre che di altro materiale per la pesatura, il taglio e il confezionamento in dosi destinate allo spaccio, di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 25 cm illegalmente detenuto nonché di una somma di circa mille euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita.

Gli Agenti hanno poi proceduto alla perquisizione domiciliare presso l’abitazione dello campobassano, nel corso della quale è stata rinvenuta la contabilità relativa all’attività di spaccio, con l’indicazione di vari nominativi di acquirenti. È stato inoltre individuato un particolare impianto di video-sorveglianza di cui l’uomo si era munito per controllare il traffico ed il via vai di persone attorno alla propria abitazione.

Tratto in arresto dagli Agenti su disposizione della competente A.G., l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’ udienza di convalida.