L’incidente si è verificato questa mattina, venerdì 29 dicembre, in contrada Colle Favaro, al confine con Petacciato. Il trattore si è ribaltato mentre il 31enne stava lavorando nei campi. Sul posto sono arrivati i sanitari 118 che lo ha trasportato tempestivamente all’ospedale San Timoteo di Termoli. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ad indagare sull’accaduto i Carabinieri della stazione di Montenero che dovranno stabilire cosa abbiamo causato il ribaltamento del mezzo.