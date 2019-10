Ancora un incidente nelle campagne del Molise. Questa mattina, un agricoltore 51enne, è rimasto gravemente ferito a causa del ribaltamento del suo trattore, mentre era intento a svolgere i lavori nei campi in contrada Creta Rossa di Larino. L’uomo, è stato subito soccorso e trasportato dal 118 al San Timoteo di Termoli dove è ricoverato in prognosi riservata. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i Carabinieri che hanno avviato gli accertamenti del caso e sequestrato il mezzo agricolo.