L’incidente si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 27 giugno, a Bagnoli del Trigno. Un agricoltore, di anni 60, era intento a svolgere il suo lavoro nei campi quando il mezzo si è ribaltato improvvisamente. Solo grazie alla sua prontezza di riflessi, l’uomo ha evitato di essere schiacciato.

Allertati i soccorsi, sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Il 60enne è stato trasportato all’ospedale Cardarelli di Campobasso per le cure del caso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso le indagini degli uomini dell’Arma per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.