di T.A.

Da un lettore, di molto contrariato chiaramente, pervengono segnalazione e foto circa un presunto andazzo in fatto di pulizia di strade e piazze comunali a Venafro. A detta del nostro ci sarebbe l’abitudine ricorrente di ramazzare vie, corsi, piazze e slarghi comunali nell’abitato cittadino, spostando quanto rimosso e ramazzato in attigue proprietà private ! A detta del solerte informatore, ovviamente contrariato perché tanto avverrebbe sulla propria proprietà privata, rifiuti per strade e su piazza verrebbero spostati “allegramente” su proprietà privata confinante, senza preoccuparsi più di tanto ! Francamente non è facile credere a tanto ! Ed invece, stando all’informatore, questo avviene di sovente ! Ed allora visto che il cittadino non sta a vendere sciocchezze, sarà bene controllare ed eventualmente correggere lo stato delle cose, se tanto effettivamente avviene.