SETTE APPUNTAMENTI PER PRESENTARE TESTI VARI DI AUTORI DIVERSI, PARLANDO DI ARGOMENTI A TUTTO TONDO

Ci siamo ! Sta per partire l’interessante iniziativa culturale ideata dall’Archivio di Stato di Isernia che dal prossimo primo febbraio e sino all’undici aprile ospiterà con periodici appuntamenti pomeridiani autori vari per presentare i loro lavori editoriali dai temi ed argomenti diversi, ossia “a tutto tondo”. La “prima” di siffatte “Chiacchiere in Archivio” avverrà con “Sfizi di posta”, testo di Enza Zullo e Luisa Iannelli, che dalle h 17.00 del primo febbraio prossimo presso la sede dell’Archivio pentro in corso Risorgimento diranno del loro libro. In effetti trattasi di “una simpatica storia attraverso la posta e della posta attraverso la storia” ! Già dal sottotitolo del libro di cui si dirà si ricava il coinvolgente interesse per quanti presenzieranno all’evento, dall’ingresso libero.