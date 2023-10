di Redazione

Stefania Passarelli, vicepresidente del Consiglio Regionale, apre a Venafro, in viale San Nicandro, la sede di “Il Molise che Vogliamo”. Punto di contatto con i cittadini, sarà anche la sede del Gruppo regionale della stessa Vicepresidente che così intende favorire l’incontro, lo scambio con i cittadini di idee e di progetti per il Molise. Una sede adeguata per avere un dialogo diretto con Stefania Passarelli che ha anche annunciato un suo ‘’sportello’’ su internet dal nome ‘’DilloaPassarelli’’. La sede è stata inaugurata con la presenza di numerosi simpatizzanti, in presenza dell’europarlamentare Aldo Patriciello, il Presidente del Consiglio, Quintino Pallante, e l’assessore Gianluca Cefaratti.