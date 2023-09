di T.A.

Importante appuntamento religioso ed artistico a Indiprete, Comune dell’isernino. Sabato 9 settembre (h 18,00) ci sarà la cerimonia d’inaugurazione della Porta Centrale Artistica in Bronzo della Chiesa Madre. La cerimonia avverrà in piazza Don Raffaele Notte a Indiprete. Interverranno per la circostanza autorità religiose, politiche e civili, nonché l’avv. Armandino D’Egidio, consigliere regionale del Molise, il prof. Domenico Vacca, progettista delle opere, ed il prof. Domenico Sepe, scultore. Fungerà da moderatore il giornalista prof. Tonino Atella. Seguirà buffet in piazza, al quale tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. La nuova Porta Centrale Artistica in Bronzo del luogo di culto in tema è stata resa possibile grazie all’apporto economico di privati ed istituzioni pubbliche ed all’impegno dell’ associazione popolare che opera per la stessa chiesa, composta da numerosi devoti ambosessi del posto e presieduta dal Cav. Franco Ferrara, vera “anima” dell’iniziativa.