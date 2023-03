Si è svolta oggi in Senato una riunione tra i coordinatori regionali del Molise Claudio Lotito (Forza Italia), Filoteo Di Sandro(Fratelli d’Italia), Michele Marone(Lega), Teresio Di Pietro(Udc) e Vincenzo Niro (Popolari). Nel corso dell’incontro è stata ribadita la centralità decisionale dei partiti ai fini dell’individuazione delle linee programmatiche nonché dei criteri per la scelta del futuro candidato presidente in vista delle prossime elezioni regionali. L’obiettivo è quello di sottoscrivere un patto con i molisani, basato su un programma solido, credibile e concreto, aperto ai contributi di tutti i cittadini. L’auspicio è anche quello di coinvolgere le realtà di carattere civico che intendono mettere la loro esperienza a disposizione della regione per rilanciare le grandi potenzialità del territorio molisano con un nuovo piano di sviluppo regionale.