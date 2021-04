A comunicarlo l’amministrazione comunale con questo messaggio su Facebook :

“Il Covid miete un’altra vittima in paese, ed oggi alla tristezza del distacco si aggiunge anche la rabbia per la consapevolezza che Mario, uomo stimato, appassionato e grande lavoratore, ha contratto il virus durante un normale ricovero ospedaliero per altre patologie.

Le più sentite condoglianze da parte dell’intera Comunità vanno al figlio Peppino, ai nipoti ed a tutta la famiglia D’Apolito. Ciao Mariulì! 🖤”.

L’ennesimo assurdo decesso di una persona non contagiata ricoverata in ospedale per essere sottoposto a un normale intervento chirurgico.