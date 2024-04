di T.A.

Giunge in porto, concludendosi, l’interessante rassegna culturale “Chiacchiere in Archivio”, incontri ed approfondimenti con autori di testi vari in svolgimento presso l’Archivio di Stato di Isernia. L’incontro conclusivo ci sarà giovedì 11 aprile (h 17) e vedrà Enza Zullo e Manuela Sassi “chiacchierare” con Francesca Notaro, autrice del testo “Attimi” di cui nella circostanza si dirà. L’appuntamento presso il predetto Archivio Statale in corso Risorgimento.