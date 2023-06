La scelta di candidare Francesco Roberti è risultata determinante per il centrodestra, che stravince le elezioni regionali e, superando la soglia del 60%, per la prima volta nella storia conquista 13 consiglieri regionali. Alle opposizioni, invece, è garantito il numero minimo di scranni previsto dalla legge: saranno 7 i rappresentanti del centrosinistra a Palazzo D’Aimmo.

Per quanto riguarda i partiti, netta l’affermazione di Fratelli d’Italia che sfiora il 20% di preferenze ed elegge 4 consiglieri; altri 3 a Forza Italia, 2 al Molise che Vogliamo e alla lista Noi Moderati, 1 ai Popolari per l’Italia e alla Lega.

Per il centrosinistra ci saranno 3 esponenti del Partito Democratico, 2 del Movimento 5 Stelle, 2 a Costruire Democrazia. Roberto Gravina, il candidato presidente sconfitto, prenderà un seggio di Costruire Democrazia che ha il resto peggiore.

IL NUOVO CONSIGLIO REGIONALE



ROBERTI Presidente

Micone (Fratelli d’Italia)

Pallante (Fratelli d’Italia)

D’Egidio (Fratelli d’Italia)

Iorio (Fratelli d’Italia)

Cavaliere (Forza Italia)

Di Baggio (Forza Italia)

Di Lucente (Forza Italia)

Passarelli (Il Molise che Vogliamo)

Cefaratti (Il Molise che Vogliamo)

Cofelice (Noi Moderati)

Di Pardo (Noi Moderati)

Niro (Popolari per l’Italia)

Sabusco (Lega)

GRAVINA (candidato perdente)

Fanelli (Pd)

Facciolla (Pd)

Salvatore (Pd)

Greco (Movimento 5 Stelle)

Primiani (Movimento 5 Stelle)

Romano (Costruire Democrazia)