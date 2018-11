Si è oramai chiusa la stagione 2018 per la società di atletica leggera VV Management. Un primo anno di esordio ricco di soddisfazioni con l’apice nella medaglia d’argento di Kareem Hatem Mersal ai campionati italiani under 18 di Rieti.

In quell’occasione il ragazzo 17enne italiano-egiziano, figlio d’arte di Hatem Mersal che ha partecipato a due mondiali e un’olimpiade nel salto in lungo, è arrivato a pari misura con il campione italiano Davide Favro con la notevole misura di 7,09 metri, a solo 1 cm dal minimo per i campionati europei dove Favro sarà argento. Con questa misura Kareem si colloca nel 2018 al 3° posto delle graduatorie italiane allievi, tra i primi 30 in europa e i primi 80 al mondo!

Per il 2019 il principale obiettivo sarà il podio ai campionati italiani di categoria under 20 sia indoor che outdoor, la ricerca del minimo per la partecipazione ai campionati europei juniores in programma a Luglio in Svezia nonché il nuovo record regionale juniores che è attualmente 7,30 del 1979 (40 anni).

Saranno diversi gli step per raggiungere questi risultati tra cui la partecipazione a diversi meeting nazionali e internazionali sia in Italia che all’estero e si allenerà presso il Centro di Preparazione Olimpica di Formia. Per chi volesse sostenerci in questa avventura può contattarci a [email protected] o visitare la nostra pagina Facebook.