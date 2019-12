Lunedì 16 dicembre all’Istituto Alfano il prof. Cosmo Manocchio dell’Istituto Comprensivo “D’Ovidio” di Campobasso ha presentato alla classe 5D del Liceo Scientifico il drone Dovì che ha lo scopo, grazie ad una potente telecamera e ad un tablet, di consentire, a chi non può seguire le lezioni in classe, di mantenere, da casa o dall’ospedale, un contatto diretto con la classe e partecipare alle lezioni.

Questa iniziativa rientra nel progetto “Istruzione domiciliare e/o scuola in ospedale” che l’Istituto Alfano attua per gli alunni che sono impossibilitati a frequentare la scuola per un periodo superiore a 30 giorni. Il Dovì, progettato dal prof. Manocchio, guidato a distanza dallo studente tramite uno smartphone o tablet, si può muovere liberamente in aula, interagire con i docenti e con i compagni di classe, registrare le lezioni e collegarsi alla Lim. Il suo utilizzo ha destato grande interesse nei ragazzi poiché rappresenta un esempio di utilizzo virtuoso delle tecnologie.