di Tonino Atella

Il lavoro. In tanti lo cercano col classico lanternino, senza trovarlo. Si “bussa” ovunque ed a tanti, ma di risultati occupazionali zero ! Viceversa ci sono professioni ed attività i cui operatori, anch’essi cercati col lanternino, è difficile trovare e rintracciare. Ossia da una parte tanta preoccupante ricerca spesso infruttuosa, dall’altra tanta disponibilità lavorativa ma senza trovare i soggetti da occupare. Tanto premesso, ecco un’offerta lavorativa da prendere al volo sempre che se ne posseggano i requisiti giusti, ma al momento dagli esiti non soddisfacenti. Ed allora cerchiamo di dare una mano alla ricerca in atto, sperando di aiutare a risolvere il problema. Una struttura residenziale per anziani della provincia d’Isernia cerca infermiera, anche di prima esperienza. Per info e contatti telefonare al 334/3472076 (Silvio Di Paolo). A diramare la richiesta è Zona Rossa Web Tv di Gabriel Paolone, emittente privata di Cerro al Volturno assai attiva nel sociale.