di T.A.

L’APPUNTAMENTO MARTEDI’ 21 NOVEMBRE (H 17.30) ALLA CHIESA DI SAN LUIGI ORIONE IN VIA PEDEMONTANA

Celebrazione religiosa, Preghiera del Carabiniere e consegna premi ed attestati a Venafro in occasione della ricorrenza della “Virgo Fidelis”, Patrona dell’Arma Carabinieri. Il tutto promosso dalla sezione cittadina dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Avverrà il prossimo 21 novembre, h 17,30, presso la Chiesa di San Luigi Orione in via Pedemontana a Venafro. Nel corso del rito religioso sarà recitata da un appartenente alla Benemerita la toccante Preghiera del Carabiniere, i cui versi così dicono : “Dolcissima e gloriosissima Madre di Dio e nostra, noi Carabinieri d’Italia, a te eleviamo reverente il pensiero, fiduciosa la preghiera e fervido il cuore ! Tu che le nostre legioni invocano confortatrice e protettrice con il titolo di “VIRGO FIDELIS”. Tu accogli ogni nostro proposito di bene e fanne vigore e luce per la patria nostra. Tu accompagna la nostra vigilanza, Tu consiglia il nostro dire, Tu anima la nostra azione, Tu sostenta il nostro sacrificio, Tu infiamma la devozione nostra ! E da un capo all’altra d’Italia suscita in ognuno di noi l’entusiasmo di testimoniare, con la fedeltà fino alla morte l’amore a Dio e ai fratelli italiani. Amen ! “. Al termine della celebrazione avverranno le consegne del basco ANC al parroco Don Salvatore Rinaldi e del riconoscimento “Virgo Fidelis – Passione e Stile” ai partecipanti alla seconda edizione del Concorso “Strumenti Musicali – Lirica – Città di Venafro”. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.