Si arricchisce al SS Rosario di Venafro la parete dei meritevoli

Alla targa che ricorda il munifico benefattore venafrano Cav. Giovanni Atella (1887/1965), si affianca “Una Voce nel Silenzio” per non dimenticare gli eroi del presidio ospedaliero cittadino

Prende sempre più consistenza socio/umanitaria, arricchendosi di targhe a ricordo di personaggi ed avvenimenti degni di nota ed in quanto tali da trasmettere a tutti gli altri, la parete all’ingresso del SS Rosario di Venafro, da tempo deputata ad esporre targhe che testimoniano fatti e personaggi prodigatisi per il prossimo nel corso del tempo. Dopo quella affissa mesi addietro, presenti il Commissario straordinario dell’Asrem, personale ospedaliero del SS Rosario e comuni cittadini venafrani, in ricordo degli altissimi gesti di umana solidarietà sotto forma di consistenti lasciti economici, mezzi su gomma ed attrezzature al SS Rosario da parte del munifico benefattore locale il Cav Giovanni Atella (1887/1965) perché la collettività ne traesse benefici e vantaggi, è recente una nuova affissione di targa da parte di Cisl Abruzzo FP Molise, Comune di San Giuliano del Sannio e l’Associazione Rinascerò sulla quale testualmente si legge “Una Voce nel Silenzio” Per non dimenticare – Agli Eroi del presidio ospedaliero di Comunità SS Rosario Venafro”, a firma di San Giuliano del Sannio. Targhe entrambe significative ed importanti sotto il profilo socio/umanitario, attestanti la ricchezza dell’animo umano capace di slanci bellissimi verso il prossimo.