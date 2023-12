di T.A.

Fa freddo e in casa si accende il fuoco del camino per riscaldarsi e combattere le basse temperature. Contemporaneamente, e data la tanta brace disponibile, si fa presto a munirsi volentieri di un’ampia graticola sistemandovi all’interno carni di tutti i tipi per un arrosto squisito e da “accompagnare” con robuste fette di pane e tanti bicchieri di frizzante rosso locale, cioè della cantina domestica. Si mangia di gusto e in maniera abbondante, cioè, anche per combattere le basse temperature del periodo, privilegiando la carne arrostita sulla brace. Quali carni si prediligono ? Di tutti i tipi, senza preferenza alcuna. C’è chi opta per un bell’arrosto di maiale, chi per una robusta bistecca di vitello, chi predilige una saporita coscia di pollo arrosto e chi per altre carni come ad esempio i saporitissimi capitoni dei nostri fiumi, che la sempre prodiga natura passa. Ovviamente non i vegetariani, la cui tavola è sgombra di qualsivoglia carne, preferendo verdure ed altro. Tutti comunque a pasteggiare con un bel bicchiere di frizzante rosso locale, frutto della ricca terra molisana. Ed allora buon appetito a tutti in base alle personali inclinazioni.