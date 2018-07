Il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha trasmesso l’elenco regionale delle ditte che hanno presentato, in modalità telematica e tramite le funzionalità messe a disposizione da Agea sul portale Sian, la domanda per l’assegnazione delle autorizzazioni per nuovi impianti viticoli (DM 12272 del 15 dicembre 2015 e DM 935 del 13 febbraio 2018).

Il “Servizio economia del territorio, Attività integrative, Infrastrutture rurali e Servizi alle imprese” dell’assessorato all’Agricoltura, con la Determinazione dirigenziale 3098 del 2 luglio 2018, ha preso quindi atto di questo elenco, che comprende 184 soggetti richiedenti.

Con tale Determinazione, che a breve sarà pubblicata sul Burm ed è già online sul sito della Regione Molise, si rende noto inoltre che i beneficiari ai quali sono concesse autorizzazioni per superfici inferiori al 50% della superficie richiesta, potranno rinunciare alle autorizzazioni entro 30 giorni dalla data di pubblicazione (art. 1 del DM 935 del 13 febbraio 2018), utilizzando le funzionalità presenti sul portale www.sian.it.