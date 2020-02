Una esperienza ricca di sport e divertimento quella vissuta da Krenare Zylfalari e Giuseppe Celli a Casoria (NA), in occasione della prima giornata del campionato di promozione di showdown. Gli atleti della ASD Olimpic Paideia Sporting si sono rispettivamente piazzati all’ 8º ed al 21º posto in classifica. Soddisfatta per le prestazioni dei suoi atleti l’allenatrice Mariella Procaccini.

“L’iniziativa, organizzata dalla ASD Campania 90 – ha sottolineato – ha rappresentato una grande opportunità per tutti i partecipanti”. Celli, a sua volta tecnico di showdown, ha giocato per la prima volta, mentre Zylfalari per la seconda. “Uno sport alla portata di tutti – ha aggiunto Procaccini – l’invito ad avvicinarsi a questa disciplina a tutti i non vedenti o ipovedenti”.