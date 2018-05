E’ stata pubblicata la graduatoria regionale definitiva relativa alle domande ricevibili e ammissibili a finanziamento, presentate dalle imprese del settore vitivinicolo per la campagna 17/18, redatta dalla struttura competente del “Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative, Infrastrutture Rurali e Servizi alle Imprese”.

Si precisa, inoltre, che per la liquidazione degli aiuti alle ditte presenti in graduatoria, la domanda di pagamento a saldo entro e non oltre il 31/08/2018 per via telematica su portale SIAN.

Si ricorda poi che per quanto concerne la Misura sulla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, per la campagna vitivinicola 18/19, le domande di aiuto vanno presentate entro il 30/06/2018.

“E’ un primo segnale – afferma l’assessore Nicola Cavaliere – di vicinanza al mondo delle imprese agricole che ho voluto dare. L’obiettivo, come già affermato nei giorni scorsi agli organi di stampa, è accelerare i tempi, ridurre al minimo i ritardi e rendere sempre più efficaci i servizi offerti dalla struttura”.