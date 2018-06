L’estate porta con sè nuovi posti di lavoro anche nel settore sanitario. L’Agenzia per il lavoro Umana ha avviato una campagna di recruiting a livello nazionale per la selezione di 130 profili da inserire in diverse strutture del nord e centro Italia. Vediamo nel dettaglio quali sono le figure ricercate e come sfruttare queste nuove opportunità di lavoro estive.

Umana Health Care Summer 2018 è la nuova campagna di reclutamento di Umana dedicata a posti di lavoro per professionisti sanitari che potranno essere assunti duranti i picchi di lavoro estivi e in sostituzione del personale in ferie, sia in strutture pubbliche che private.

I posti di lavoro da assegnare sono ben 130, distribuiti tra Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Veneto. Ecco quali sono i profili ricercati.

Operatori Socio Sanitari per strutture geriatriche e riabilitative – Imola, Ravenna, Brescia, Merate titolo di operatore socio sanitario OSS rilasciato da scuole di formazione autorizzate dalle regioni competenti, o titolo equipollente rilasciato da istituto professionale di stato;

esperienza di un anno nel ruolo, preferibilmente in ambito geriatrico o clinico riabilitativo;

conoscenza dei principali strumenti informatici;

capacità di lavorare in equipe;

disponibilità immediata e per tutto il periodo di missione al lavoro full-time su tre turni. Operatori Socio Sanitari (OSS) per disabili – Verona, Modena, Brianza titolo di operatore socio sanitario OSS, rilasciato da scuole di formazione autorizzate dalle regioni competenti, o titolo equipollente rilasciato da istituto professionale di stato;

ottime capacità di lavoro in equipe e di gestione dello stress;

disponibilità immediata e per tutto il periodo di missione al lavoro full-time su due o tre turni. Infermieri esperti in medicina d’urgenza – Veneto, Pordenone laurea in scienze infermieristiche;

iscrizione all’OPI, aggiornata al 2018;

iscrizione all'OPI, aggiornata al 2018;

corso BLSD per operatori sanitari e BLSD pediatrico in corso di validità;

disponibilità immediata e per tutto il periodo di missione al lavoro full-time su tre turni. Educatori professionali per disabili – Verona, Alta Brianza, Brescia, Modena laurea in scienze dell’educazione (L-19) o in educatore professionale (L/SNT2);

laurea in scienze dell'educazione (L-19) o in educatore professionale (L/SNT2);

ottime capacità di lavoro in equipe e di gestione dello stress;

disponibilità immediata e per tutto il periodo di missione al lavoro full-time su due o tre turni. Fisioterapisti – Gorizia, Udine, Brescia minima esperienza nel ruolo;

ottime doti relazionali e capacità di lavorare in équipe multidisciplinari;

laurea in fisioterapia;

piena autonomia nella terapia manuale e nell’utilizzo delle strumentazioni in dotazione. Educatori Professionali per minori – Venezia, Udine esperienza maturata nella gestione di minori in stato di abbandono o soggetti a tutela giudiziaria;

laurea in scienze dell’educazione (L-19) o in educatore professionale (L/SNT2);

pregressa esperienza nella gestione di utenti minori con difficoltà relazionali e di controllo degli impulsi;

ottime capacità di lavoro in equipe e di gestione dello stress;

ottime capacità di lavoro in equipe e di gestione dello stress;

disponibilità immediata e per tutto il periodo di missione al lavoro full-time su due o tre turni. Candidatura Tutti gli interessanti alle opportunità di lavoro estive nel settore sanitario possono candidarsi inviando il proprio curriculum vitae direttamente all'Agenzia Umana, utilizzando l'indirizzo email dedicato [email protected].

Dettagli, Bando, Domanda: http://www.lavoroeconcorsi.com/personale-sanitario-umana-health-care-summer#ixzz5IlDKDwZr