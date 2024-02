di T.A.

Ci siamo! Domenica 4 febbraio, h 14.30, l’arbitro fischierà in Agnone per dare il via all’attesissima finale Alto Casertano/Venafro di Coppa Italia Italia Regionale 2024. Ferma l’eccellenza molisana, ci si dedicherà in toto allo sprint finale di Coppa e tanto a Pietramelara che a Venafro, i due centri interessati e chiamati in causa, l’attesa è già tanta. Ed allora vediamo di decifrare le possibilità d’imporsi di ciascuna delle due contendenti. I casertani in Eccellenza Molise sono secondi in classifica con 52 punti, il Venafro è terzo con 34 punti. Nell’ultima fatica di campionato i casertani sono passati a San Pietro per 3 a 1, i venafrani sono stati sconfitti sul campo della Gioiese per 2 a 0. Stando a queste cifre, il finale di Coppa sembrerebbe scontato pro A. Casertano ! Ma nel calcio mai dire mai e in effetti é proprio questo il bello del calcio, appunto la sua imprevedibilità, ossia la possibilità di sovvertire quanto appare sulla carta scontato ! Per dirla tutta, casertani sulla carta favoriti e venafrani a fare da outsider ! Sarà così ? Mah ! E chi può dirlo ! Intanto da Venafro e Pietramelara l’attesa è tanta –a Venafro i tifosi hanno tappezzato la città di striscioni e manifesti perché si raggiunga in massa la cittadina dell’Alto Molise per sostenere i colori venafrani- e di certo altrettanto sta avvenendo nel centro casertano. L’importanza della Coppa ? E’ tanta, in quanto consente di accedere alle eliminatorie interregionali tra le vincitrici di Coppa per salire in serie D. Occasione ghiotta quindi che nessuno vuole fallire, anche per far gioire i rispettivi appassionati. C’è poi un aspetto particolare nel match di domenica prossima in Agnone. Il Venafro presenta all’attacco l’esperto bomber Panìco, arrivato proprio dall’Alto Casertano. L’attaccante, è probabile, che voglia far capire alla sua ex squadra di aver sbagliato a lasciarlo andare via ! Così come in ballo i tant’altri motivi in gioco e le aspettative per l’imminente finale di Coppa Molise. Ed allora tutti in Agnone, in punto alle h 14.30, per il fischio d’inizio di A. Casertano/Agnone, partita da tripla e da seguire … in apnea ! E che vinca il migliore, sportivamente parlando.