di Domenico Pio Abiuso

In questo momento di particolare emergenza sanitaria e di distanziamento sociale dovuti al Covid-19 in cui non è possibile officiare Celebrazioni Eucaristiche, la Parrocchia di Gambatesa ha deciso di trasmetterle sul web all’indirizzo http://www.parrsanbartolomeo.it/home.php, dove in alto a sinistra troverete la finestra con scritto “Live streming – La Santa Messa in diretta web”.

Tutto questo è possibile grazie alla tecnologia dei nostri tempi, che tramite internet ci permette di seguire le manifestazioni e gli eventi anche a distanza, ancor di più se gli eventi sono Messe o momenti religiosi che soprattutto in questo periodo ci possono dare conforto.

Molto toccanti le parole del Parroco di Gambatesa, Don Giuseppe Nuzzi, a commento dell’annuncio della diretta web delle Celebrazioni Liturgiche della Settimana che ci porta alla Pasqua, che sui social scrive: “L’incresciosa situazione in cui ci troviamo a causa della diffusione del coronavirus non può mettere in quarantena la nostra fede in Gesù.

Ci viene privata la nostra partecipazione fisica ai sacri riti della Settimana Santa ma non possiamo vivere questi giorni senza unirci spiritualmente con tutto il cuore a Cristo che nella Liturgia rinnova i misteri della sua sofferenza, della passione, della morte in croce e della sua risurrezione per la nostra salvezza. Sta a noi trovare il modo migliore per non affievolire la nostra fede a causa di un virus”.

I Riti religiosi avranno il seguente orario:

• Domenica delle Palme (5aprile) ore 11.00: Santa Messa;

• Giovedì Santo (9 aprile) ore 18.30: Messa della Cena del Signore;

• Venerdì Santo (10aprile) ore 18.30: Solenne Azione Liturgica (Liturgia della Parola, Adorazione della Croce, Comunione);

• Sabato Santo (11aprile) ore 11.00: Santo Rosario- ore 24: Veglia e Messa della Resurrezione;

• Domenica di Pasqua (12 aprile) ore 11.00: Santa Messa.