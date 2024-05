di Redazione

Diffondere una corretta informazione sulla celiachia e la dieta senza glutine e sfatare falsi miti e fake news è l’obiettivo della “Settimana Nazionale della Celiachia”, iniziativa promossa da AIC – Associazione Italiana Celiachia insieme alle 21 AIC territoriali associate che, giunta alla sua decima edizione, torna in Molise e in tutta Italia dall’11 al 19 maggio 2024, in concomitanza con la Giornata Mondiale della Celiachia che si celebra il 16 maggio.

Per l’occasione abbiamo organizzato una serie di attività nelle scuole, per parlare correttamente di celiachia e dieta senza glutine. Il calendario completo è disponibile su settimanadellaceliachia.it

L’iniziativa rappresenta l’occasione per sensibilizzare un pubblico più ampio su una patologia che nel nostro Paese colpisce oltre l’1% della popolazione: si stima, infatti, che siano 600mila le persone celiache, di cui circa 400.000 non ancora diagnosticate. In Molise le persone che hanno ricevuto una diagnosi di celiachia sono 1121 (Dati Ministero della Salute 2022).

Uno spazio importante è dedicato ai più giovani e alle scuole con “Tutti a tavola, tutti insieme: le giornate del menù senza glutine”, iniziativa che prevede la distribuzione di un menù completamente senza glutine per tutti nelle mense delle scuole dell’infanzia e della primaria di numerosi comuni italiani: solo nell’edizione passata sono stati distribuiti oltre 360.000 pasti senza glutine in tutta Italia. Per questa edizione in Molise hanno aderito 13 Istituti Comprensivi tra i 5 comuni: Campobasso, Isernia, Termoli, Frosolone e Miranda. L’iniziativa è l’occasione per sensibilizzare e informare studenti, famiglie e insegnanti sulla celiachia e la dieta senza glutine.

“La settimana Nazionale della Celiachia è per noi un’occasione molto importante per parlare, sensibilizzare e informare sulla celiachia quante più persone possibili, comprese le Istituzioni” afferma Sara Mucciarone, Presidente AIC Molise “L’AIC Molise è presente in regione dal 2012, in quanto prima eravamo associati con l’Abruzzo, e in questi anni siamo riusciti a raggiungere diversi obiettivi che hanno portato a migliorare la qualità di vita del celiaco molisano, ma c’è ancora tanto da fare! In questo momento siamo in stretto contatto con le Istituzioni regionali in quanto ci preme che sia attivito il PDTA per la celiachia (Deliberato a dicembre 2022) e che sia digitalizzato il buono mensile che permetterebbe sia di aumentare il potere d’acquisto dei prodotti senza glutine che la sua circolarità su tutto il territorio nazionale andando a facilitare la vita delle persone celiache che per lavoro e/o per studio sono costrette a vivere fuori regione. È fondamentale e indispensabile che il celiaco molisano abbia le stesse opportunità e gli stessi servizi di tutti gli altri celiaci che vivono nelle altre regioni italiane!”

“La Settimana Nazionale della Celiachia è per noi uno dei momenti più importanti dell’anno, un’occasione per accendere i riflettori sui falsi miti e sfatare le tante fake news che ruotano intorno alla celiachia, una malattia severa ma ancora troppo sottostimata” afferma Rossella Valmarana, Presidente di AIC – Associazione Italiana Celiachia “Grazie al grande impegno delle nostre AIC associate che mettono in campo ogni anno a un fitto calendario di eventi e iniziative, ci poniamo l’obiettivo di diffondere una corretta informazione sulla celiachia perché siamo convinti che solo aumentando la conoscenza e la consapevolezza sia possibile migliorare la qualità della vita delle persone celiache, che è quello per cui AIC lavora e si impegna quotidianamente da 45 anni”.