Circa un terzo del cibo coltivato, allevato, confezionato, acquistato e cucinato finisce nelle pattumiere, causando incalcolabili danni economici ed ecologici. Se ne parlerà nell’ambito del prossimo appuntamento, da non perdere, previsto per il giorno 20 novembre, alle ore 18:00 presso la Bibliomediateca comunale di via Roma, dove si terrà l’incontro “Spreco alimentare: come ridurre lo spreco a casa, in pratica”, curato da Carlo D’Angelo di European Works and Projects. L’evento è promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Sea Servizi ed Ambiente. Sarà un’occasione per approfondire il tema dello spreco alimentare e ricevere consigli pratici su come evitarlo quotidianamente nelle nostre case, grazie a piccole attenzioni e correttivi delle nostre abitudini giornaliere. L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma dedicato alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), che vede Campobasso protagonista con una serie di eventi e attività che promuovono i principi delle “3R”: riduzione, riuso e riciclo, con particolare attenzione alle buone pratiche mirate alla prevenzione dei rifiuti.