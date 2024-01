di Redazione

Dal 15 e fino al 18 di gennaio 2024, l’Istituto Tecnico Industriale E. Majorana di Cassino, organizza la VIII Edizione della “settimana della Tecnologia e della Ricerca scientifica”. Il tema di quest’anno sarà “Sviluppo sociale Sostenibile”. Una manifestazione importante nel panorama scolastico perché promuove l’incontro degli studenti con il mondo produttivo, sociale, culturale ed economico del territorio permettendo ai giovani diverse opportunità di confronto, di conoscenza e diffusione delle ultime innovazioni tecnico-scientifiche. La manifestazione si prefigge anche di offrire agli studenti, la sperimentazione insieme ai saperi acquisiti e la consapevolezza di raggiungere gli obiettivi di “Agenda 2030” con particolare attenzione all’inclusione sociale e alla sostenibilità dei progetti e delle iniziative. Il progetto è volto a rispondere alle richieste e alle iniziative progettuali proposte dalle aziende, tra le quali sarà presente anche la Elcom Distribuzione, Enti e Istituzioni sia pubbliche che private con finalità in linea con le conoscenze degli alunni e con le attese formative del territorio. “La settimana della Tecnologia e della Ricerca” per gli studenti, è anche conoscere e misurarsi con le realtà produttive del territorio in cui vivono, e per questo realizzeranno progetti innovativi relativi alla citata “Agenda 2030” che saranno giudicati da una Commissione formata dai rappresentanti delle Aziende partecipanti che premieranno le idee più interessanti. Ma la manifestazione si prefigge anche e soprattutto a motivare i ragazzi ad una maggiore focalizzazione su particolari aspetti della loro formazione e per questo è stato organizzato, anche per questa edizione il “CAREER DAY” che rappresenta un importante momento di collaborazione tra la scuola e il mondo produttivo dove gli studenti delle classi quinte, potranno avere i primi colloqui di lavoro.