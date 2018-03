Iniziative promosse dalla Sezione di Campobasso della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (L.I.L.T. – CB) con l’ASREM e Regione Molise.

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Sezione Provinciale di Campobasso, comunica il calendario delle iniziative che saranno espletate nella Provincia durante la suddetta settimana.

Le iniziative rivolte alla Popolazione riguarderanno la:

• PREVENZIONE PRIMARIA (promozione di sani stili di vita con astensione dal fumo di sigaretta e dall’abuso di alcol, promozione dell’attività fisica e di un’alimentazione ricca di fibre, frutta e verdure per contrastare l’obesità e la sedentarietà);

• PREVENZIONE SECONDARIA (Anticipazione Diagnostica – Diagnosi Precoce). Anche questo anno l’obbiettivo principale della LILT è quello di promuovere e sostenere gli SCREENING che la Regione Molise e l’ASREM stanno attuando nel Molise per la DIAGNOSI PRECOCE DEI TUMORI DELLA MAMMELLA, DEL COLLO DELL’UTERO E DEL COLON-RETTO, in modo da aumentare la partecipazione della popolazione molisana.

INIZIATIVE DI PREVENZIONE PRIMARIA

• PUNTI INFORMATIVI sulla Prevenzione oncologica e sulle attività della LILT CB con distribuzione di opuscoli informativi e Raccolta Fondi negli atri degli Ospedali di Termoli e Larino durante l’iniziativa “Ambulatori Aperti”

• ISCRIZIONI ai CORSI DI DISASSUEFAZIONE AL FUMO presso i PUNTI INFORMATIVI

• CONSULENZE DIETOLOGICHE PER SCONFIGGERE L’OBESITA’ e INTERVENTO MOTIVAZIONALE BREVE rispetto ai propri stili di vita presso Luoghi di Prevenzione Molise nell’Ospedale di Comunità di Larino

INIZIATIVE DI PREVENZIONE SECONDARIA ( DIAGNOSI PRECOCE ) “AMBULATORI APERTI”

Quest’anno l’attività di PREVENZIONE ONCOLOGICA è orientata alla DIAGNOSI PRECOCE DEI TUMORI DELLA CUTE, DEL CAVO ORALE, DELLA MAMMELLA, GINECOLOGICI.

Saranno pertanto eseguite le iniziative:

o “AMBULATORI APERTI” per VISITE GRATUITE DERMATOLOGICHE, SENOLOGICHE, STOMATOLOGICHE E GINECOLOGICHE DI PREVENZIONE ONCOLOGICA negli Ospedali e gli Ambulatori di Termoli e Larino, nei giorni di Domenica 18 e 25/3/2018, alle persone che si prenoteranno telefonando alla segreteria operativa al n° 0875 714008 dal 13 al 16 e dal 19 al 21 marzo dalle ore 10,00 alle ore 12,00 , che darà indicazioni più precise sugli orari di visita e su eventuali altre disponibilità oltre le date indicate in caso di richieste oltre la disponibilità programmata.

INIZIATIVE PERMANENTI DI ASSISTENZA AI PAZIENTI ONCOLOGICI

• Continuazione dell’attività dello SPORTELLO PSICO-ONCOLOGICO presso la sede operativa della LILT CB a Termoli in via del Molinello 1, rivolto a rispondere alle esigenze dei Pazienti Oncologici e dei loro Famigliari,

• Continuazione del TRASPORTO GRATUITO DEI PAZIENTI AI CENTRI DI TERAPIA e del servizio “ PARRUCCHE GRATUITE “ alle pazienti con Alopecia da Chemioterapia

DURANTE LA SETTIMANA PRESSO I PUNTI INFORMATIVI SARA’ EFFETTUATA UNA RACCOLTA FONDI A SOSTEGNO DELLE NUMEROSE INIZIATIVE DELLA LILT CB CON L’UTILIZZO DI CONFEZIONI DI OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA, QUALI GADGET RAPPRESENTATIVI DELLA LILT E DELLA PREVENZIONE ONCOLOGICA.