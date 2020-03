La birra artigianale in Italia sta vivendo un momento di grande popolarità. Assobirra, l’associazione di categoria, ha confermato una crescita del 2,2% delle vendite negli ultimi sei mesi del 2019 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Dato questo abbastanza insolito finora, che coinvolge anche i mesi più freddi dell’anno tradizionalmente piuttosto refrattari al consumo di birra in Italia.

La Settimana della Birra Artigianale nasce dalla volontà di supportare questo momento di forte ascesa con un evento che promuova il settore in modo organico e su tutto il territorio nazionale. Le birre artigianali sono reperibili con sempre maggiore facilità in birrerie, negozi specializzati e non solo. Aumenta infatti la richiesta di un prodotto di qualità non industriale anche nel campo della ristorazione.

Il rapporto sul turismo enogastronomico italiano 2020, redatto in collaborazione tra World Food Travel Association e l’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico, evidenzia infatti l’importanza delle tradizioni a tavola: più della metà dei viaggiatori sceglie in base alle esperienze gastronomiche delle destinazioni, oltre il 71% è fortemente interessato a vivere esperienze enogastronomiche di qualità. Aziende di produzione diventano mete di turismo e degustazione ed il Molise non è estraneo a questo fenomeno da “pionieri del gusto” alla ricerca di eccellenze ancora poco conosciute.

I birrifici artigianali del Molise sono realtà apprezzate del settore brassicolo nazionale e la Settimana della Birra Artigianale è sicuramente il momento migliore per rafforzare il legame con il territorio in cui le produzioni nostrane sembrano ancora rivolte ad un pubblico prevalentemente di intenditori.

Una serie di eventi coinvolgeranno produttori ed attività di ristorazione su tutto il territorio molisano. Il birrificio La Fucina di Pescolanciano, dopo l’anteprima ad Eataly Roma del 29 febbraio, presenterà sabato 7 marzo la sua birra “Doppio Gioco” durante una cena-evento “GourMeet – Incontri a tavola” in programma nei locali della Masseria Monte Pizzi di Carovilli (www.masseriamontepizzi.it).

La collaborazione tra il birrificio e la dimora rurale altomolisana ha prodotto un menù in cui le birre artigianali sono anche un ingrediente base delle tre portate in menù ed accompagnate da due degustazioni con il mastro birraio che, nel pomeriggio di sabato, accoglierà i più curiosi a Pescolanciano per mostrare come si realizza la cosiddetta “cotta”, cioè il processo di produzione della birra.

L’alleanza tra produttori locali e ristoratori punta inoltre a creare un paniere delle filiere locali, autentico ed altamente qualificante, che caratterizzi l’esperienza offerta dai ristoranti e rafforzi l’economia locale molisana come già avvenuto in alcuni distretti d’eccellenza.

Maggiori informazioni sugli eventi molisani inseriti nel calendario nazionale della Settimana della Birra su: www.settimanadellabirra.it.