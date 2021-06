di Tonino Atella

Siamo alla stretta finale per lo svolgimento o meno della Festa della Madonna del Carmine del 15 e 16 luglio prossimi a Venafro. Trattasi del secondo appuntamento festivo popolare della città, per importanza secondo solo al trittico patronale di metà giugno, per cui il suo seguito e l’attesa sono tradizionalmente tanti e la collettività cittadina spera nell’effettuazione dopo l’annullamento causa covid dell’edizione 2020. Di conseguenza si sta cercando di organizzare la due giorni di riti religiosi ed appuntamenti civili, ma le difficoltà a livello di autorizzazioni da parte delle istituzioni pubbliche preposte sono ancora tante e consistenti, per cui al momento permane l’incertezza sullo svolgimento della festa in onore della Madonna di Monte Carmelo, veneratissima a Venafro soprattutto dalla classe contadina.

La settimana prossima sarà quella decisiva circa l’effettuazione o meno della ricorrenza e tutto dipenderà dalle determinazioni che scaturiranno dai vertici in Prefettura ad Isernia, presenti tra gli altri lo stesso Sindaco di Venafro, Ricci. Attivissima al riguardo, ed in attesa di buone nuove dal capoluogo provinciale, è l’Associazione Madonna del Carmine di Venafro presieduta da Ernesto Cardarelli, organizzazione pronta ad allestire la festa nei minimi dettagli sempre che arrivino i consensi pubblici ufficiali. “Siamo pronti a metterci in movimento per una piacevole Festa della Madonna del Carmine 2021-spiegano dall’Associazione- ma c’è bisogno delle autorizzazioni. Abbiamo già un programma di massima dei due giorni festivi ed attendiamo fiduciosi i visti necessari”. Perciò settimana decisiva, la prossima, perché si tenga o meno a Venafro la Festa del Carmine del 15 e 16 luglio. Il programma in pectore dell’appuntamento secondo quanto trapela dall’Associazione omonima : “Un complesso bandistico in giro per la città nei due giorni di festa, Sante Messe sia il 15 che il 16 in Cattedrale dov’è stata trasferita la statua della Madonna data l’inagibilità della Chiesa del Carmine, Processione (h 20,00 del 16 luglio) lungo il tragitto tradizionale, II° Concerto Lirico alla Vergine dalle h 21,30 del 16 luglio sul piazzale della Cattedrale e fuochi pirotecnici conclusivi”. In dubbio la stessa Fiera del Carmine di merci varie.