A Sesto Campano, su una strada di collegamento tra la provincia di Isernia e quella di Caserta, i militari della locale Stazione Carabinieri, hanno intercettato e proceduto al controllo di un’auto con a bordo due giovani molisani.

Alla vista dei militari, mostravano chiari segni di preoccupazione, che hanno indotto gli uomini dell’Arma ad approfondire gli accertamenti, con una perquisizione personale e veicolare, rinvenendo occultati nelle tasche dei pantaloni di entrambi, involucri contenenti sostanze stupefacenti del tipo marijuana.

I due giovani, che dovranno rispondere di detenzione illegale di sostanze stupefacenti, sono stati fermati ed accompagnati in Caserma, dove nei loro confronti è scattato il sequestro della droga rinvenuta. Ulteriori indagini sono in corso per accertare se le dosi erano per uso personale o se destinate all’attività di spaccio in provincia di Isernia.