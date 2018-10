Sono stati controllati un centinaio di veicoli e 55 soggetti, tra cui anche cittadini extracomunitari. Sono stati elevati numerosi verbali per violazioni alla normativa prevista dal Codice della Strada. Con l’ausilio di unità cinofile, sono stati predisposti, altresì, controlli lungo le rotabili più importanti della provincia.

In particolare, a Sesto Campano (IS), sulla Statale 85 Venafrana, le fiamme gialle hanno fermato un automezzo con a bordo un soggetto di origine abruzzese, D.G., di anni 44, proveniente dall’hinterland napoletano. A seguito dei controlli accurati della persona e del veicolo sono state rinvenute sostanze stupefacenti, del tipo cocaina ed eroina, del peso complessivo di circa mezzo etto, contenute in un involucro ben occultato all’interno di un borsone, che sono state sottoposte a sequestro.

Il responsabile, già gravato da numerosi precedenti specifici, è stato tratto in arresto per violazione all’art. 73 D.P.R. 309/1990. Sono in corso indagini al fine di risalire alla fonte di approvvigionamento delle sostanze stupefacenti, individuare eventuali corresponsabili dell’illecito traffico, nonché stabilire le località ove le stesse sarebbero state spacciate.