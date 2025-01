di Redazione

Le notizie servono per informare e le informazioni sono al servizio di tutti i lettori. Noi abbiamo dato voce alle esternazioni di molti cittadini di Sesto Campano, preoccupati per la coltivazione di una nuova cava. La coltivazione di una cava è un tema che solleva spesso apprensioni in molte comunità locali, soprattutto quando il progetto prevede l’estrazione di materiali in prossimità di abitazioni, aree agricole o ambienti naturali sensibili. In particolare, i cittadini che vivono nelle vicinanze di una cava spesso temono gli impatti negativi che questo tipo di attività può avere sulla loro qualità della vita. Uno di questi riguarda gli effetti sull’ambiente circostante e secondo molti cittadini di Sesto Campano, rappresentano un problema ambientale di non poco conto. L’argomento, comunque, è stato già affrontato proprio dal nostro giornale, abbiamo dato voce alle esternazioni dei tanti che volevano comprendere come veramente stessero le cose. Una preoccupazione legittima e condivisibile quella di coloro che chiedono maggiore attenzione e controllo su questi tipi di interventi. L’informazione, però, deve essere corretta e perciò diamo risalto anche a quanto dice la proprietà della cava stessa sulla regolare autorizzazione a svolgere l’attività in quei luoghi. Le rassicurazioni servono a dare la giusta tranquillità e questo non può essere che un fattore positivo, al di la delle opinioni di ognuno.