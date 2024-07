di Redazione

Il Sindaco Macari: “Importante momento per promuovere la coesione sociale e accrescere il senso di comunità. Favorendo, tra l’altro, l’incontro tra generazioni diverse”

Grande successo per il progetto “Anni d’argento’, che come ormai consuetudine propone un soggiorno vacanza in una località turistica italiana. Quest’estate la meta prescelta è stata Carovigno, in provincia di Brindisi, all’interno di in una struttura – il Riva Marina Resort – situata a pochi passi dalla riserva naturale e area marina protetta di Torre Guaceto. Complice anche la bellezza del luogo, immerso in un paesaggio pugliese caratteristico, arricchito da muretti a secco, giardini curati e costruzioni mediterranee, l’iniziativa ha raccolto un vero e proprio record di presenze. Ben 144 persone, tra adulti e ragazzi, hanno preso parte alla trasferta vacanziera, stabilendo un nuovo traguardo per il progetto. Partiti il 7 luglio per la Puglia, i partecipanti rientreranno oggi, domenica 14 luglio. Il Comune di Sesto Campano, oltre ad organizzare il soggiorno vacanza con la sponsorizzazione della Colacem Spa, ha contribuito alle spese con una riduzione del 50% della quota per gli over 65 e per le persone con disabilità. Inoltre, il costo del trasporto è stato interamente a carico dell’Amministrazione, permettendo così una partecipazione più agevole per tutti. L’iniziativa, oltre ad essere un’occasione di svago e relax, ha rappresentato anche un’opportunità importante e per promuovere la coesione sociale e accrescere il senso di comunità. Favorendo, tra l’altro, la socializzazione e l’incontro tra generazioni diverse. Grazie all’impegno del vice sindaco Martone e dei consiglieri Daniela Pio e Lucia Caranci – dice il Sindaco Eustachio Macari – il progetto ha permesso ai partecipanti di trascorrere una settimana indimenticabile, caratterizzata da attività ricreative, cene a tema e momenti di condivisione. La formula ‘all inclusive’ ha reso l’esperienza accessibile a tutti, includendo pensione completa a buffet, open bar con bevande illimitate, e numerose altre iniziative gastronomiche e di intrattenimento. L’iniziativa ha tra le finalità quella di creare spazi e momenti dedicati alla comunità, in cui ogni individuo possa sentirsi parte integrante di un gruppo più ampio, ricevendo sostegno e offrendo a sua volta il proprio contributo alla vita collettiva. Progetti come “Anni d’Argento” sono fondamentali per il benessere sociale, in quanto rafforzano i legami tra i cittadini, favoriscono l’inclusione e migliorano la qualità della vita di tutti.