Una coppia di casertani è stata denunciata dai Carabinieri della Stazione di Sesto Campano per concorso in ricettazione e maltrattamento di animali. I due a seguito di una attività investigativa condotta dai militari sono stati trovati in possesso di due cavalli rubati nei giorni scorsi mentre si trovavano all’interno dei rispettivi recinti di due proprietà ubicate nel Comune al confine delle province di Isernia e Caserta. Gli equini che sono stati recuperati in stato di denutrizione e disidratazione, sono stati dapprima visitati da parte del veterinario dell’ASL, fatto intervenire dagli stessi Carabinieri, e poi restituiti ai legittimi proprietari.