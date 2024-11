di T.A.

Occasione di lavoro presso il Comune di Sesto Campano. L’ente indice un concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo indeterminato quale agente di polizia, area degli istruttori, comparto funzioni locali ex categoria C, posizione economica C1. Data di chiusura delle candidature il 19 dicembre 2024. Previsto un corrispettivo massimo annuo di 21.392 euro.

Concorso n.1 posto di Agente di polizia locale – Comune di Sesto Campano