Nel pomeriggio di oggi, sulla strada in direzione Campobasso, in territorio di Sessano del Molise, a causa di un lieve tamponamento e di alcuni arbusti caduti sulla carreggiata a causa del maltempo, il traffico è andato in tilt. Non si registrano feriti per via del sinistro, sul posto sono intervenuti gli uomini dell’Anas per rimuovere i detriti dal manto stradale e le forze dell’ordine per regolarizzare il traffico.