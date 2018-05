L’incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla fondovalle Trigno, all’altezza di Sessano del Molise. Coinvolte due auto, una Fiat Stilo grigia e una Lancia Delta nera. A causare il sinistro, probabilmente, è stato l’asfalto reso viscido dalla pioggia che imperversa sulla nostra regione da alcuni giorni. Potrebbero essere due le persone ferite. Sul posto 118 e forze dell’ordine. Il traffico è deviato per Carpinone. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.