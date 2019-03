Tre tir, di proprietà di un noto imprenditore isernino, sono stati distrutti delle fiamme nella notte appena trascorsa. Sul posto sono intervenuti, con celerità, i Vigili del fuoco di Isernia che hanno impiegato diverse ore per sedare le fiamme e per bonificare l’area. Non si esclude nessuna ipotesi sull’accaduto, nemmeno il dolo. Indagini dei Carabinieri sulle cause del rogo.