L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 12 novembre, sulla Statale 650 Trignina, all’interno della galleria Pantaniello, nei pressi di Sessano del Molise. Due auto, una Passat Station Wagon e una Renault Modussi, sono scontrate per cause ancora da accertare. Il bilancio è di due feriti trasportati al ‘Veneziale’ di Isernia. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i sanitari del 118 e personale Anas. Diagi alla circolazione stradale per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti nel sinistro.