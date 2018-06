La donna si è allontanata dalla struttura nel pomeriggio di ieri, domenica 17 giugno, facendo perdere le sue tracce. L’anziana 92enne era ospite di una casa di riposo per anziani di Sessano del Molise.

Sono in corso le ricerche per ritrovarla, ma fino a questo momento hanno dato esito negativo. Forze dell’ordine, Corpo nazionale di Soccorso alpino, Protezione Civile e unità cinofile stanno battendo palmo a palmo la zona da questa notte. E’ atteso anche l’arrivo di un elicottero a supporto delle ricerche. La 92enne potrebbe aver smarrito l’orientamento non riuscendo più a tornare indietro. Le ricerche sono tutt’ora in corso.