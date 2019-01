Nel centro di accoglienza di Sessano del Molise, nella mattinata di oggi, mercoledì 23 gennaio, sono arrivati altri 12 migranti, ma la reazione degli altri ospiti del centro non è stata delle più calorose. Tra i migranti, infatti, è scoppiata un violenta rissa, sedata solo dal tempestivo intervento dei Carabinieri che hanno evitato il peggio.

Sul posto anche il sindaco di Sessano, Pino Venditti, che non sapeva dell’arrivo dei nuovi ospiti nella struttura. Un trasferimento legato alla recente chiusura dei centri di Montaquila, Rionero Sannitico e Roccamandolfi. Il primo cittadino si è detto preoccupato, in primis per i suoi cittadini, ma anche perché nella struttura la situazione è già insostenibile.

Ora Venditti vuole delle risposte su quanto accaduto e sul fatto di non essere stato messo al corrente dei nuovi arrivi. Il Sindaco ha preso contatti con il prefetto di Isernia, Cinzia Guercio, per chiedere un incontro urgente al fine di trovare una soluzione rapida al problema.