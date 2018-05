Nel 50° anniversario della posa della prima pietra della Cittadella Mariana di P. Pio di Sessano del Molise (avvenuta il 25 maggio 1968) la diocesi è lieta di annunciare che venerdì 25 maggio 2018 a SESSANO DEL MOLISE sarà celebrata la POSA DELLA PRIMA PIETRA DELLA NUOVA CASA DI PREGHIERA DELLA «DIVINA VOLONTA’» ad opera di S.E. Rev.ma Mons. Camillo Cibotti.

Ore 17,00 – Santa Messa

Ore 17,30 – Benedizione e posa della prima pietra

Questa nuova realtà diocesana sarà servita dalla Comunità Religiosa “Fiat! Totus Tuus”, fondata da Fra’ Pio Maria Ciampi. Quest’ultima è una comunità mariana contemplativa che ha come Modello di consacrazione verginale e di configurazione a Cristo, la vita interiore della Vergine Maria, venerata con il titolo di “Madre e Regina della Divina Volontà”.

Il tratto centrale della spiritualità della Comunità è costituito da un fervente spirito di preghiera per l’adempimento delle parole del Padre Nostro “Adveniat Regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra”, così come rivelato da Gesù a Luisa Piccarreta, che trova la sua sintesi nel termine “FIAT”, attraverso l’Umanità SS. di Gesù e di Maria SS. nella Divina Volontà.

Il suo apostolato è fondato sulla testimonianza di un’intensa vita di preghiera, dando il primato a Dio, per implorare il dono della vita nella DIVINA VOLONTA’, che la Chiesa sta conoscendo in pienezza, per raggiungere tutte le periferie dell’umanità e rieducare l’uomo a ridare il primato a Dio nella propria vita, richiamandolo all’ordine, al posto e allo scopo per cui fu creato: “Essere a immagine e somiglianza di Dio” (Cfr. Gen 1,27; GS 12; CCC 362 e 1700).