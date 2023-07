“Si, c’è un’avaria sulla linea telefonica nella sua zona di Venafro. Interverranno gli operai, ma domani è sabato, non lavorano, per cui s’interverra’ lunedì”. L’incredibile risposta via telefona ad un’utente venafrana da addetto Tim. È così che si serve la clientela in tempo reale? L’accaduto e la risposta data all’utente restano a dir poco incredibili. Intanto nella zona in questione della quarta città del Molise telefoni fissi muti per l’intero weekend, sperando nella prossima settimana che qualcosa si muova. Bello il Molise che esiste e resiste, non c’è che dire!