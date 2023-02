Scadrà il prossimo 10 febbraio, alle ore 14, il termine per presentare le domande relative al bando per la selezione di 25 volontari da destinare al Servizio Civile Universale da prestare a Isernia.

Chi ha vissuto questa esperienza assicura che il Servizio Civile Universale è una occasione per crescere confrontandosi, è un modo per conoscere diverse realtà, per capire e condividere, è un progresso personale e professionale, è una forma di aiuto a chi vive un disagio o ha minori opportunità, è una risorsa per il Paese. Durante il Servizio, che ha la durata di un anno, si impara tantissimo e ci si prepara al mondo del lavoro.

Le aree di intervento nelle quali è possibile prestare il Servizio sono riconducibili ai seguenti settori: assistenza, protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione culturale, servizio civile all’estero.

Per fare domanda, basta avere tra i 18 e i 28 anni ed essere cittadini europei, oppure di un Paese extra Unione Europea purché regolarmente soggiornanti in Italia.

Ai volontari spetta un compenso di € 444,30 netti mensili.

Le utili informazioni e il modello per la domanda si trovano sul sito web del Comune di Isernia, al seguente link: https://www.comune.isernia.it/it/page/49020