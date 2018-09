Il Comando della Polizia municipale di Pozzilli, ha predisposto per il mese di ottobre 2018, i servizi di controllo della velocità a mezzo apparecchiatura Modello Velomatic 512D, senza contestazione immediata, sui tratti di strada e nei giorni indicati.

Il servizio sarà effettuato con il personale in divisa di cui sarà garantita la massima visibilità così come previsto dalle vigente normativa in materia di circolazione stradale.

L’apparecchiatura sarà montata su cavalletto oppure a bordo dell’autoveicolo di servizio della Polizia municipale, e la presenza segnalata con cartello mobile ed attuazione del c.d.s. approvato con D.P.R. n.495/1992 e s.m.i. e presegnalato ad adeguata distanza così come previsto dalle vigenti disposizioni in materia di controllo elettronico della velocità dei veicoli.